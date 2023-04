Burak Yilmaz zorgt voor grote verrassing met aankondiging: 'Beste supporters...'

Burak Yilmaz lijkt zondagavond op Instagram zijn vertrek bij Fortuna Sittard te hebben aangekondigd. Dat mag een verrassing heten, daar het contract van de Turkse spits doorloopt tot de zomer van 2024. Daarna zou hij nog drie jaar doorgaan in een trainersfunctie.

"Beste supporters van Fortuna Sittard", begint Yilmaz, die deze zondag negentig minuten in actie kwam in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen. "Het was een genoegen om voor jullie te spelen. Bedankt voor alles. Ik hoop op betere en succesvollere jaren."

Yilmaz verraste afgelopen zomer vriend en vijand door zijn carrière in de Eredivisie bij Fortuna Sittard voort te zetten. De Turkse spits verbond zich voor twee jaar aan de Limburgse club, maar lijkt afgaande op zijn bericht op Instagram zijn contract niet uit te gaan dienen.

De 37-jarige Yilmaz speelde dit seizoen tot nu toe 25 wedstrijden in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor negen doelpunten en vijf assists. Hoewel er nog zeven speelrondes te gaan zijn, is Fortuna Sittard met 32 punten zo goed als veilig.