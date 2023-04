AZ beleeft probleemloze avond in Limburg en blijft in het spoor van Ajax en PSV

AZ heeft de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard zonder veel problemen met 0-3 gewonnen. De Alkmaarders hoefden zich tussen de Conference League-wedstrijden tegen Anderlecht door niet bovenmatig in te spannen om met de drie punten aan de haal te gaan.

Ondanks dat Fortuna geen degradatiezorgen meer heeft kwam het wel heel pover voor de dag. Wetende dat AZ afgelopen donderdag nog voor de Conference League met 2-0 verloor bij Anderlecht en aanstaande donderdag weer aan de bak moet, namen de Limburgers toch een afwachtende houding aan. De thuisclub moest het stellen zonder clubtopscorer Burak Yilmaz. De aanvaller had eerder in de week op de trainerscursus een griepje opgelopen.

Bij AZ zat Jesper Karlsson helemaal niet bij de wedstrijdselectie. De Alkmaarders gaan na zijn blessure voorzichtig om met de buitenspeler. Zo was ook het spel van de bezoekers. De bal werd in een laag tempo rondgespeeld. De 0-1 van Jens Odgaard was daarbij een welkome bonus. Verder was de eerste helft ronduit saai. Tekenend voor de eerste omgang van de thuisclub was het moment dat Ximo Navarro net over de middenlijn met de bal aan de voet en handen in de lucht stil stond terwijl de eigen aanhang begon te fluiten. Het gefluit werd luider toen Milos Kerkez een vrije doortocht kreeg en zijn ploeg op 0-2 zette.

Fortuna probeerde er na de onderbreking wel een wedstrijd van te maken, maar slaagden er nooit in om de schroom echt van zich af te werpen. Er was weliswaar wat meer beleving, toch kwamen de Noord-Hollanders nooit echt in de problemen. De enigen die zich wat aan de Limburgse malaise onttrok waren Tijjanni Noslin en Iňogo Córdoba al ging er bij de buitenspelers in de eindfase van de acties ook net iets te vaak mis. AZ-trainer Pascal Jansen kon het zich veroorloven om zijn sterkhouders Sven Mijnans en Odgaard een kwartier voor tijd naar de kant te halen en zo Riechedly Bazoer en Mayckel Lahdo speelminuten te geven. Zo waren zij van dichtbij getuige van de 0-3 van Vangelis Pavlidis.

Donderdag gaat AZ proberen om zich alsnog te plaatsen voor de halve finale van de Conference League. Tegen Anderlecht moet daarvoor een 0-2 achterstand weggewerkt worden.

Fortuna dat nu zes van de laatste acht wedstrijden heeft verloren zal in de resterende vijf wedstrijden nog wat punten moeten sprokkelen om niet in de nacompetitie voor lijfsbehoud terecht te komen. Daarvoor zullen de Zuiderlingen wel uit een ander vaatje moeten tappen dan zij zondagavond deden.

Man of the match: Jens Odgaard