AZ thuis onderuit tegen Sparta; Champions League verder uit zicht

AZ heeft duur puntenverlies opgelopen in de strijd om de Europese tickets. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor met 0-1 van Sparta Rotterdam, dat overnacht als nummer vijf. AZ blijft vierde en ziet PSV en mogelijk ook Ajax verder uitlopen, waardoor Europa League- en Champions League-voetbal verder uit het zicht verdwijnen.

In de vijf minuten durende blessuretijd van de eerste helft opende Sparta de score. Koki Saito liet Sam Beukema zijn hielen zien en gaf een voorzet op Tobias Lauritsen, die vrijstond en van dichtbij binnenkopte. Over het geheel was AZ de bovenliggende partij in de eerste helft, maar echt aanspraak op een voorsprong maakten de Alkmaarders ook niet.

Een poeier van Sven Mijnans en een kopbal van Milos Kerkez vormden de beste momenten voor de thuisploeg. Met name Kerkez had kunnen scoren, maar AZ speelde vrij stroef en verliet onder begeleiding van een fluitconcert het veld na de eerste helft. Ook in de tweede helft waren er weinig kansen, al was Sparta na 63 minuten heel dicht bij de 0-2. Lauritsen schoot hard tegen de bovenkant van de paal; opnieuw speelde de frivole Saito een hoofdrol met goed voorbereidend werk.

Met name Jens Odgaard zal het zichzelf kwalijk nemen dat AZ verloor, want hij kreeg de beste kansen om de stand recht te trekken. In de slotfase van de wedstrijd mocht hij tweemaal van dichtbij koppen; de eerste keer gaf hij de inzet te weinig richting mee en bracht Nick Olij redding, terwijl Odgaard de tweede keer op de lat stuitte. Ook Yuki Sugawara (buitenkant paal) trof het aluminium, waardoor Sparta de volle buit meenam.