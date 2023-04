Bayern blameert zich opnieuw en geeft comfortabele voorsprong binnen kwartier helemaal weg

De rampweek van Bayern München is compleet. Op bezoek bij Mainz gaf de Bundesliga-koploper in een tijdsbestek van vijftien minuten een voorsprong volledig uit handen en leed daardoor een pijnlijke 3-1 nederlaag.

De maand april is voor Bayern niet de meest gelukkige maand in de clubhistorie. Der Rekordmeister verspeelde twee keer punten in de competitie, werd uitgeschakeld in de DFB-Pokal en zag deze week ook nog eens de Champions League-droom uiteen spatten. Desondanks staat de ploeg van nieuwe trainer Thomas Tuchel wél nog aan kop in de Bundesliga. Zaterdagmiddag werd de strijd om het kampioenschap vervolgt op bezoek bij nummer negen Mainz.

De bezoekers begonnen met het gebruikelijke ‘Ex Ajax-trio’ op de reservebank. Tuchel had dus wederom geen plekje in de basiself voor Ryan Gravenberch, Daley Blind en Noussair Mazraoui. Laatstgenoemde mocht echter al vroeg in het duel zijn opwachting maken nadat Alphonso Davies geblesseerd was uitgevallen. Bayern, waar Matthijs de Ligt wél in de basis mocht beginnen, kwam na een half uur voetbal op voorsprong door Sadio Mané. De Senegalees, die afgelopen week veel in het nieuws kwam nadat hij teamgenoot Leroy Sané een klap had verkocht, kopte een voorzet van Joao Cancelo binnen bij de tweede paal. De voorsprong was op basis van de eerste helft zeker niet onverdiend.

Bayern had liefst zeventig procent balbezit, maar creëerde weinig kansen. De ploeg uit Beieren kreeg in de vijfenzestigste minuut daarom de deksel op de neus toen Mainz via Ludovic Ajorque uit het niets op gelijke hoogte kwam. Daarmee was de koek nog niet op voor de thuisploeg, dat dankzij Leandro Barreiro zelfs brutaal de leiding nam. Met nog dik twintig minuten te spelen moest Der Rekordmeister ineens in de achtervolging.

Gravenberch was inmiddels in het veld gekomen, maar ook hij kon niet voor de ommekeer zorgen. Sterker nog: Mainz strooide zelfs nog meer zout in de wonden van Bayern. Aarón Martín scoorde de 3-1 en zodoende ging de Bundesliga-koploper pijnlijk ten onder. Borussia Dortmund krijgt later op de zaterdag de kans om de koppositie over te nemen. De ploeg van Donyell Malen, die twee punten achterstand heeft op Bayern, speelt om 18.30 uur thuis tegen Eintracht Frankfurt.

Overige uitslagen Bundesliga:

Hertha BSC - Werder Bremen 2-4

Hoffenheim - FC Köln 1-3

VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1-5

