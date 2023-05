Bayern komt na invalbeurt Gravenberch los en is weer koploper van de Bundesliga

Bayern München heeft de koppositie van de Bundesliga terug. Vorige week verloor Der Rekordmeister van Mainz, waardoor Borussia Dortmund de eerste plek innam. Door een zakelijke overwinning op hekkensluiter Hertha BSC neemt de ploeg van Thomas Tuchel de eerste plaats weer over.

Bayern verkeert in een vormdip en verloor vorige week de koppositie aan Dortmund. Omdat Die Borussen vrijdagavond niet verder kwamen dan 1-1 op bezoek bij VfL Bochum, kon Bayern zondagmiddag alweer de eerste plaatst veroveren. Dat moest dan gebeuren in eigen huis tegen hekkensluiter Hertha BSC. Op voorhand dus een ideale tegenstander voor Thomas Tuchel en zijn manschappen.

Diezelfde Tuchel had een basisplaats voor Noussair Mazraoui in petto, terwijl Mathijs de Ligt wederom in bij de eerste elf zat. Bij de bezoekers stond Jean-Paul Boetius op het middenveld. Zoals verwacht was Bayern in de eerste helft de bovenliggende partij. De thuisploeg had veel balbezit en kreeg een aantal kansen op de openingstreffer. Kingsley Coman was het dichtst bij een treffer, maar Hertha-doelman Oliver Christensen redde knap op de kopbal van de Fransman. Zo ging Bayern, onder een groot fluitconcert, de kleedkamer in voor de rust.



Invalbeurt Gravenberch

Ook in de tweede helft lukte het Bayern niet om door de defensie van Hertha te komen. Na een uur voetbal kreeg Ryan Gravenberch de kans om zich het in laatste half uur van de wedstrijd te bewijzen. Amper acht minuten na die invalbeurt, lukte het Der Rekordmeister om dan eindelijk de ban te breken. Serge Gnabry kopte een voorzet van Joshua Kimmich tegen de touwen. Even later was het opnieuw Kimmich die de bal op een presenteerblaadje gaf aan een medespeler, en wel aan Coman. De aanvaller rondde prima af en verdubbelde de score. Die 2-0 voorsprong kwam niet meer in gevaar, en zodoende is Bayern, met nog vier wedstrijden tot het einde, de nieuwe koploper van de Bundesliga.