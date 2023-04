Beelden uit Rome duiken op: 'AS Roma-hooligans jagen op Feyenoorders'

20.04.2023, Roma🇮🇹 looking for Fayenoord🇳🇱 in Shamrock Pub, but Feyenoord remain hidden in the pub and police block Roma. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/z3RJxTaADH — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) April 20, 2023

Het was in de nacht van woensdag op donderdag korte tijd onrustig in de binnenstad van Rome. Een aantal aanhangers van de AS Roma zou namelijk in de binnenstad op zoek zijn gegaan naar supporters van de Rotterdammers. Die zijn niet welkom bij de wedstrijd van donderdagavond, maar naar verluidt hebben honderden Feyenoorders toch de reis naar Rome gemaakt.

Op beelden is te zien dat fans van Roma zich ophouden bij de Shamrock Pub. Daar zouden zij op zoek zijn geweest naar aanhangers van Feyenoord, die op hun beurt in de kroeg zouden zijn blijven zitten. De politie is deze dagen in grote getalen aanwezig in de hoofdstad van Italië. Agenten zouden een confrontatie tussen beide groepen afgelopen nacht hebben voorkomen.