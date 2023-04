Steven Berghuis vormde zondagmiddag tijdens de topper tussen PSV en Ajax heel even het middelpunt van de aandacht. De Oranje-international kreeg vroeg in de tweede helft een beker bier naar zich toegegooid, waarna arbiter Serdar Gözübüyük besloot het duel stil te leggen. Na een korte break kon er ‘gewoon’ weer worden gevoetbald omdat Berghuis niet werd geraakt. De Ajacied gaf na afloop aan dat hij inderdaad ‘niks’ had gevoeld.

Het kon vanmiddag niet op voor PSV in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De Eindhovenaren wisten dat ze bij een overwinning uitstekende zaken zouden doen in de strijd om plek twee én een ticket voor de voorronde van de Champions League. PSV begon uitstekend en opende al na dertien minuten de score. Ook in de tweede helft was het snel raak: Xavi Simons verdubbelde na nog geen tien minuten spelen de voorsprong voor de Eindhovenaren.

Artikel gaat verder onder video

De PSV-supporters waren door het dolle heen en Simons werd luidkeels toegezongen. Maar kort na de tweede Eindhovense treffer ging het (weer) mis. Een ‘supporter’ van de thuisploeg smeet een beker bier in de richting van Berghuis, met als gevolg dat de topper kort werd stilgelegd. “Ik weet niet wat er gebeurde. Ik zag het niet eens”, reageerde Berghuis na afloop voor de camera van de NOS. “Ik denk niet dat ik werd geraakt, anders hadden we niet doorgespeeld. Ik heb niks gevoeld en zag het zelf ook niet gebeuren”, herhaalde de linkspoot.

Ajax leek na de break wat beter in de wedstrijd te komen en was via een schot van Kenneth Taylor dicht bij de aansluitingstreffer, ware het niet dat diens poging via beide palen terug het veld in rolde. Mogelijkheden kregen de Amsterdammers wel degelijk, maar het was bovenal weer niet goed genoeg. “De uitslag staat, daar kunnen we niet omheen. PSV was effectief. Ik denk dat het kwalitatief geen goede topper was. Ik denk dat we na de 1-0 onze momenten hebben gehad om terug in de wedstrijd te komen, óók bij 2-0. Maar hij wilde voor ons niet vallen en PSV was effectief.”

Bekerfinale

Door de 3-0 nederlaag in Eindhoven dreigt het seizoen van Ajax als een nachtkaars uit te gaan. De achterstand op PSV in de strijd om plek twee is drie punten, met nog slechts vier speelronden te gaan in de Eredivisie. Ajax kan volgende week revanche nemen door PSV te verslaan in de finale van de KNVB Beker, maar dan zal het wel een stuk beter moeten dan vandaag. “Je kan van PSV winnen met deze ploeg, maar dan moet je ook goed zijn. Daarin hebben we onze momenten ook gehad, maar uiteindelijk heeft PSV verdiend gewonnen”, besloot Berghuis.