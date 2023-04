Beruchte ransomwaregroep zit achter cyberaanval op KNVB

De beruchte ransomwaregroep LockBit zit achter de cyberinbraak bij de KNVB, zo meldt techjournalist Daniël Verlaan. Het gevreesde collectief dreigt 305 gigabyte aan gestolen gegeven te publiceren als de bond het losgeld niet betaalt.

Het is niet bekend welk losgeldbedrag wordt geëist. De KNVB maakte tien dagen geleden bekend slachtoffer te zijn geworden van een cyberinbraak. Daar is bij de politie inmiddels aangifte van gedaan.

De KNVB houdt de kaken stijf op elkaar over de hack en meldt niets over wat voor soort hack of de aanvaller.



Wat blijkt: de beruchte ransomwaregroep LockBit zit achter de aanval. Als de KNVB niet betaalt worden alle gestolen gegevens (volgens de criminelen 305GB) gepubliceerd. pic.twitter.com/vCNjXv4GBs — Daniël Verlaan (@danielverlaan) April 14, 2023

"Alle servers worden grondig onderzocht om de impact hiervan helder te krijgen", schreef de KNVB. "Eerder werd al duidelijk dat de primaire bedrijfsvoering niet in gevaar komt en dat bijvoorbeeld emailsystemen buiten schot zijn gebleven. Het voetbal gaat dus gewoon door zoals gepland. Maar nu is ook helder dat de cybercriminelen persoonlijke gegevens van KNVB-medewerkers illegaal in handen hebben gekregen. Er wordt nader uitgezocht om welke gegevens dit gaat."

"Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met cybercriminaliteit. De KNVB is hier ondanks ons beveiligingssysteem nu ook het slachtoffer van geworden. We vinden het vooral heel erg dat onze medewerkers hier mogelijk mee te maken krijgen. Helaas hebben we op dit moment geen beter bericht. We doen er alles aan om de problemen te beperken", communiceerde de KNVB met zijn leden.