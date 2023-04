'Bij Ajax vertrekkende Reiziger krijgt eerste aanbod als hoofdtrainer'

Michael Reiziger kan zijn loopbaan als hoofdtrainer mogelijk starten in Engeland. Vanuit het Championship zou Queens Park Rangers belangstelling hebben om de huidige assistent-coach van Ajax aan te stellen als eindverantwoordelijke. Na dit seizoen vertrekt Reiziger uit de Johan Cruijff Arena, omdat hij op eigen benen wil staan.

Mogelijk krijgt hij die kans dus al snel in Engeland, waar QPR-trainer Gareth Ainsworth momenteel behoorlijk op de wip zit. Toch is het voor Reiziger te hopen dat Ainsworth in de komende tijd goed presteert met The Super Hoops, want de voormalig verdediger wil niet tussentijds instappen. Met de huidige twintigste plaats in het Championship (de nummers 22 tot en met 24 degraderen) is handhaving allesbehalve een zekerheid.

Ainsword werd in februari aangesteld en is pas acht duels (waarvan hij er slechts één won en zes verloor) in dienst, maar zou nu al niet meer voldoen voor de clubleiding van QPR. Dat hij met zijn ploeg een 'haka' wilde uitvoeren voor de teambuilding is slecht gevallen. Ainsword was indirect de opvolger van Michael Baele, die tussentijds Giovanni van Bronckhorst opvolgde bij Rangers FC. Tussendoor zwaaide ook Neil Critchley nog even scepter, maar ook hij kon niet voldoen.

Reiziger zou de vierde trainer kunnen worden dit seizoen bij QPR als hij tussentijds instapt, maar volgens FootballInsider is die kans nihil. Bovendien zou de Nederlander ook geen oren meer hebben naar QPR als ze in de slotfase van het seizoen nog wel degraderen naar de League One. Aan veel andere clubs wordt Reiziger momenteel nog niet concreet gelinkt.