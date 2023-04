Bijlow keert in Europa League-kwartfinale terug in wedstrijdselectie Feyenoord

Justin Bijlow keert donderdagavond terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De doelman was een aantal weken niet beschikbaar wegens een polsbreuk. Arne Slot onthult op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met AS Roma dat de goalie terugkeert in de wedstrijdselectie.

Of de 25-jarige doelman ook meteen weer onder de lat staan, wil Slot niet prijsgeven. "Bijlow is onze eerste doelman, maar of hij morgen start, laat ik aan jullie over", vertelt de oefenmeester op de persconferentie. "Bijlow heeft nu een week of twee meegetraind en is onze eerste keeper. Hij zit morgen in ieder geval bij de selectie." Slot denkt dat zijn doelman op het punt is gekomen dat hij weer kan starten. "Ik heb het idee dat Justin op dat punt is aanbeland."

Timon Wellenreuther was afgelopen weken de vervanger van de geblesseerde Bijlow. De Duitser keepte zowel in de competitie als in de KNVB Beker tegen Ajax. De huurling van Anderlecht liet toen een uitstekende indruk achter, maar als Bijlow weer fit is, zal hij dus weer terugkeren naar de reservebank.

Fitte selectie

Alleen Quinten Timber ontbreekt donderdagavond tegen AS Roma. De middenvelder is nog altijd geblesseerd. De rest van de selectie is zo goed als fit voor de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de Europa League.