Problemen in de poule van Oranje: Frankrijk kampt met virus binnen EK-selectie

Niet alleen Nederland kampt met blessureproblemen voorafgaand aan de eerste groepswedstrijd. Concurrent Frankrijk heeft het ook allemaal niet meezitten. In de selectie van Didier Deschamps heerst er een verkoudheidsvirus, zo weet het Franse L’Équipe enkele dagen voor de eerste Franse wedstrijd op het EK 2024 te melden.

Volgens de ochtendkrant uit Frankrijk is Kingsley Coman de speler die het meest geraakt is, samen met oefenmeester Deschamps. De buitenspeler kon niet deelnemen aan de Franse mediaverplichtingen van de UEFA. Deschamps lijkt zich al wat beter te voelen, maar slechts vier dagen voor de wedstrijd tegen Oostenrijk is het niet ideaal.

Elke deelnemer in de poule van Oranje lijkt te kampen met problemen. Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners waren in eerste instantie opgeroepen door Ronald Koeman, maar hun blessure was toch té heftig om mee te gaan naar Duitsland, dus zijn Ian Maatsen en Joshua Zirkzee opgeroepen. David Alaba van Oostenrijk is ook geblesseerd en doet ook niet mee, maar ook Polen heeft problemen. Spits Robert Lewandowski speelt in ieder geval niet tegen Nederland, zo heeft bondscoach Michal Probierz uit de doeken gedaan.

