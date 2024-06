Bayern München heeft drie dagen voor eerste EK-duel Oranje slecht nieuws voor De Ligt

Het valt niet uit te sluiten dat na het Europees Kampioenschap in Duitsland opnieuw van club wisselt. De verdediger staat volgens berichten uit Duitsland op de nominatie om deze zomer te vertrekken bij Bayern München, dat inmiddels al serieus bezig is de verdediging van nieuwe impulsen te voorzien. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Bundesliga presenteert donderdag voormalig Ajax-target als nieuwste aanwinst.

Bayern München had in de zomer van 2022 grof geld over voor de komst van De Ligt, die na drie jaar in Italië te hebben gevoetbald toe was aan een nieuwe uitdaging. Onder Julian Nagelsmann was de Nederlander echter niet meteen zeker van zijn plek. De Ligt vocht zich gedurende eerste seizoenshelft in de basis en gaf zijn plek na het ontslag van Nagelsmann en de aanstelling van Thomas Tuchel niet meer uit handen. In het afgelopen seizoen moest hij echter opnieuw beginnen. Bayern München had Kim Min-jae voor veel geld naar Zuid-Duitsland gehaald en Tuchel gaf in eerste instantie de voorkeur aan het duo Dayot Upamecano en Kim.

Maar De Ligt gaf zich niet zomaar gewonnen en knokte zich andermaal naar een basisplaats. Ondanks blessureleed kwam hij uiteindelijk in dertig wedstrijden in actie én verdiende hij een uitverkiezing voor het EK. De Ligt is de komende weken dus te zien in Duitsland, maar de grote vraag is of dat na een eventuele uitschakeling van het Nederlands elftal nog steeds het geval is. Volgens Florian Plettenberg is De Ligt een van de Bayern-spelers die deze zomer bij een mooie aanbieding mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever. Manchester United zou de situatie in de gaten houden.

Bayern is in de tussentijd al bezig met de selectie te versterken. Het heeft zich donderdag, drie dagen voor het eerste EK-duel van het Nederlands elftal, verzekerd van de diensten van Ito. De Japanner komt voor een bedrag van dertig miljoen euro over van VfB Stuttgart, waar hij sinds de zomer van 2022 onder contract stond. Ito werd vorig jaar nog nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Ajax. Sven Mislintat had de centrale verdediger heel graag naar Amsterdam gehaald, maar zijn oude werkgever VfB Stuttgart wilde niet meewerken aan een transfer. Nu is Ito dus de eerste aanwinst van de nieuwe Bayern-trainer Vincent Kompany. De Japanner heeft zich tot de zomer van 2028 verbonden aan Der Rekordmeister.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong ‘volwassener’ had moeten zijn

Jack van Gelder vindt dat Frenkie de Jong zelf medeschuldig is aan het missen van het EK.