Van der Vaart weet waar het Nederlands elftal gaat stranden tijdens het EK 2024: 'Met een beetje mazzel...'

Rafael van der Vaart heeft vertrouwen in het Nederlands elftal tijdens het EK 2024 in Duitsland. Volgens de voormalige middenvelder van Ajax is het mogelijk dat Oranje zelfs tot de halve finale zal komen. Op zondagmiddag om 15.00 uur in Hamburg start voor de formatie van Ronald Koeman de eerste krachtmeting. Het Polen van bondscoach Michal Probierz zal door de Nederlanders verschalkt moeten worden om een goede start van de EK-campagne te bewerkstelligen.

Koeman kan tijdens het eindtoernooi zoals bekend geen beroep doen op Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. Beiden raakten geblesseerd voor het toernooi, en moesten noodgedwongen de strijd staken. Ian Maatsen en Joshua Zirkzee zijn door Koeman opgeroepen en bij de selectie gevoegd. Toch lijken de krachten van De Jong onmisbaar, zo legt Van der Vaart uit bij de NOS.

“Het wegvallen van Frenkie de Jong zorgt ervoor dat we een stuk minder kans hebben om te winnen. Want daar heb je speciale kwaliteiten voor nodig. Gelukkig maakt Memphis Depay wel een hele goede indruk. Ik verwacht en hoop dat we de halve finale halen. En met een beetje mazzel, want je hebt ook geluk nodig, kom je nog verder.”

Als de voetbalanalist wordt gevraagd naar de winnaar van het toernooi, vertelt hij: “Ik zet mijn geld op Frankrijk of Duitsland. En als ik moet kiezen zeg ik Duitsland, puur op gevoel. Ik heb er zo lang gewoond en gespeeld en die Duitsers kunnen zich zo geweldig focussen. Dat zit gewoon in de cultuur”, aldus Van der Vaart, die ook nog een dark horse aanwijst. “Denemarken. Niet echt een klein land, maar ik denk echt dat het een hele goede outsider is. Versla die ploeg maar eens. Het laatste EK haalden ze ook de halve finale.”

Tot slot wordt Van der Vaart gevraagd naar de speler van het toernooi. Hij geeft de Nederlanders hoop met zijn antwoord. “Dat kan er maar één zijn: Kylian Mbappé. Hij is de man, de allerbeste speler op dit moment. Ik kijk graag naar hem. Het is zo'n vedette, maar hij klaagt niet en is eigenlijk nooit boos richting anderen. Daar hou ik van. Als tweede speler ga ik voor Memphis Depay. Als we ver gaan komen, komt dat omdat hij het gaat doen. En dan mag hij zijn haarband om de beker binden, haha!”

