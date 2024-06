Ronald Koeman zorgt voor één groot vraagteken bij Boudewijn Zenden

Boudewijn Zenden verwacht dat het Nederlands elftal tijdens het komende Europees Kampioenschap minimaal de kwartfinale moet kunnen halen. De voormalig international vraagt zich wel af in welk systeem Ronald Koeman dat voor elkaar wil gaan krijgen. De bondscoach leek zijn elftal evenals Louis van Gaal op het WK in Qatar in een 5-3-2-formatie het veld in te sturen, maar in de laatste twee oefeninterlands voor de start van het toernooi in Duitsland koos hij tóch voor een systeem met vier verdedigers.

Oranje beleeft een rommelige aanloop naar het EK in Duitsland. De ploeg van Koeman boekte weliswaar overtuigende oefenzeges op zowel Canada als IJsland, maar zag na de uitzwaaiwedstrijd van afgelopen maandag Frenkie de Jong én Teun Koopmeiners uitvallen met blessures. De Jong herstelt onvoldoende van zijn zere enkel en bij Koopmeiners schoot het tijdens de warming-up voor het treffen met IJsland in zijn lies. Zenden merkt echter op dat het ‘vertrouwen wel groeiende is’. “Tijdens het eerste tijdperk van Koeman heeft Oranje heel veel wind in de zeilen gehad, in het tweede een heel stuk minder. Maar ik heb wel het gevoel dat het langzamerhand op z’n plek begint te vallen”, zegt hij in gesprek met FCUpdate.nl.

Waar toenmalig bondscoach Van Gaal in de aanloop naar het WK in Qatar te maken had met spelers die zeker niet alles speelden bij hun club, is dat een kleine twee jaar later wel anders. “Jongens hebben bij hun club weer aardig gespeeld, minuten gemaakt”, ziet Zenden, volgens wie wel ‘alles op z’n plek moet vallen’ om dit EK een serieuze rol van betekenis te spelen. Zenden vraagt zich af of Koeman inderdaad vasthoudt aan het systeem (4-3-3) waarmee hij in de laatste twee interlands speelde of tóch kiest voor een formatie met vijf drie centrale verdedigers en twee wingbacks. “Voor mij wordt het wel een beetje een vraagteken welk systeem het uiteindelijk gaat worden. Aan de hand van het systeem kun je namen invullen.”

Zenden heeft er in elk geval vertrouwen in dat Oranje het tot de laatste acht moet kunnen schoppen. “Een kwartfinale is het minimale wat we met z’n allen willen zien en ik denk dat een halve finale een hele knappe prestatie gaat worden”, aldus de voormalig voetballer van onder meer PSV, FC Barcelona, Chelsea en Liverpool. Zenden droeg zelf 54 keer het shirt van Oranje.

