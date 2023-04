BILD: Sané zorgt voor opvallende wending in Mané-soap met oproep aan Bayern-bestuur

De klap die Sadio Mané woensdag uitdeelde aan teamgenoot Leroy Sané komt de Senegalees niet op een ontslag te staan bij Bayern München. Opvallend genoeg is dat mede te danken aan een oproep van het 'slachtoffer' aan het bestuur van Der Rekordmeister.

Dat meldt de Duitse krant BILD vrijdagochtend. Volgens het medium blijft de 'schade' voor Mané beperkt tot een schorsing van één wedstrijd, aankomende zaterdag tegen 1899 Hoffenheim in de Bundesliga. Daarnaast legde de club de Senegalees een boete van naar verluidt een half miljoen euro op.

In de Duitse media werd volop gespeculeerd over een ontslag of een gedwongen verkoop van de voormalig aanvaller van Liverpool. Zo ver gaat het volgens BILD echter niét komen. De krant weet te melden dat Sané kort na het incident bij het bestuur zou hebben aangedrongen op een minder strenge straf voor Mané, die zijn excuses op dat moment al had aangeboden.

Voor Mané lijkt het incident daarmee met een sisser af te gaan lopen. De Senegalees kan zich na het weekend gaan focussen op het seizoensslot, waarin Bayern nog genoeg heeft om voor te spelen. Na het weekend wacht op woensdag de return tegen Manchester City, waarin de club een 3-0 achterstand moet zien goed te maken om alsnog door te dringen tot de halve finale van de Champions League. In de Bundesliga verdedigt de club met nog zeven wedstrijden een kleine voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund, dat twee punten minder heeft.