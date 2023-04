Bizarre statistiek Feyenoord tegen FC Utrecht: 'Is dit ooit eerder gebeurd?'

Feyenoord boekte zondag een probleemloze overwinning op FC Utrecht, zo bleek ook uit een opvallende statistiek. De ploeg van Arne Slot beging geen enkele overtreding. Analist Ali Boussaboun is verbaasd en onder de indruk door die statistiek.

"Nul overtredingen?", zei Boussaboun vol ongeloof bij ESPN. "Dat heb ik nooit eerder gehoord. Volgens mij is dat nooit eerder gebeurd. Dat betekent dat je het op de goede manier doet, dat je goed druk zet en de tegenstander tot fouten dwingt, waardoor je geen overtredingen nodig hebt. Het is een compliment voor Feyenoord."

Artikel gaat verder onder video

Een wedstrijd zonder overtredingen van een club is zeer zeldzaam, maar is minstens één keer voorgekomen in de Eredivisie. In september maakte FC Volendam geen enkele overtreding in de verloren uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0). Dat was de eerste keer sinds statistiekenbureau Opta de data bijhoudt (2010/11).

Arne Slot was zich niet bewust van de statistiek, zei hij op de persconferentie. "Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet plaatsen. Hoeveel overtredingen hadden zij? Zeven? Je zou bijna denken dat Bas Nijhuis de scheidsrechter was", grapte Slot. "Ik denk dat beide teams probeerden van achteruit op te bouwen. Er was veel rust in het spel, er waren niet zoveel lange ballen en tweede ballen. In zulke situaties worden misschien wat meer overtredingen gemaakt. Maar we hebben wel fanatiek en agressief gespeeld."

Ook Alireza Jahanbakhsh werd op de persconferentie gevraagd naar de statistiek. "Misschien omdat wij meer balbezit hadden? Dan kom je niet in de situatie dat je veel gekke overtredingen maakt", wierp de aanvaller op als verklaring. "Kijk naar David Háncko, die tot een paar weken geleden nog geen gele kaart had gepakt (op 9 april ging Háncko tegen RKC Waalwijk voor het eerst dit seizoen op de bon, red.). Het zegt genoeg dat hij als centrale verdediger een seizoen lang zonder gele kaart speelt."