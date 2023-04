Borussia Dortmund komt met contractnieuws over clubicoon en aanvoerder Reus

Marco Reus (33) heeft zijn aflopende contract bij Borussia Dortmund met een seizoen verlengd. De ervaren aanvaller gaat daardoor volgend seizoen zijn twaalfde jaargang in als speler van de huidige koploper in de Bundesliga.

In 2012 legde BVB een transfersom van 17 miljoen euro op tafel om Reus over te nemen van Borussia Mönchengladbach. Sindsdien kwam de buitenspeler inmiddels 161 keer tot scoren voor de club, waardoor hij nog maar zestien doelpunten nodig heeft om het clubrecord van Adi Preißler te breken.

Artikel gaat verder onder video

De loopbaan van Reus wordt ook gekenmerkt door blessures. Zo moest hij het WK van 2014 in Brazilië, waar Duitsland zich tot wereldkampioen kroonde, wegens een gescheurde enkelband aan zich voorbij laten gaan. Twee jaar later kostte een nieuwe spierblessure hem ook het EK. Nadat hij het WK van 2018 wél had meegemaakt, trok hij zich met vermoeidheidsklachten terug voor het EK van 2020, dat door corona een jaar later gespeeld werd.

Dit seizoen hoopt Reus op een fraaie primeur. Met nog vijf speelronden te gaan staat hij met Dortmund bovenaan in de Bundesliga, met een punt meer dan rivaal Bayern München. Mocht de club er in slagen die voorsprong vast te houden, dan kroont Reus zich voor het eerst in zijn lange loopbaan tot kampioen van Duitsland. Reus reageert zelf verheugt op zijn contractverlenging. "Er is nog altijd niets mooiers voor mij dan te scoren voor de beste fans van de wereld in het mooiste stadion van de wereld", zegt hij in een verklaring op de clubsite.