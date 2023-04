Boskamp haalt keihard uit: 'Een regelrechte schande'

Johan Boskamp (74) is ziek van de acties van de Feyenoord-supporters. Het icoon van de club stelt dat de Rotterdammers heel veel last hebben van deze daad en snapt niet dat de haat richting Ajax tot zulke wrede acties en spreekkoren leidt.

“Een regelrechte schande”, is het harde oordeel van Boskamp in Het Nieuwsblad over de achterban van de eigen club. “Als je met aanstekers naar het hoofd van een speler gooit, dan hoor je thuis in een inrichting. Dan ben je niet goed bij je hoofd. En die anti-Joodse gezangen... dat is echt het laagste van het laagste. Dat ze die gasten maar eens een lesje geschiedenis geven. Dat stelletje randdebielen helpt mijn club helemaal naar de klote. We hadden al niet de beste reputatie en dit maakt het alleen maar erger.”

Boskamp ziet dat de excessen extremer zijn dan voor de corona-periode: een deel van de supporters is volgens hem sindsdien 'gek' geworden. "Niet alleen bij Feyenoord, maar overal", merkt Boskamp, die zeker voor zijn doen opmerkelijk fel is. "Supporters wil ik hen niet eens noemen. Ze duwen hun clubs richting de afgrond.”

Boskamp heeft zelf dergelijke gevoelens niet. “Ik ben ook een slechte verliezer, maar ik zal altijd respect blijven tonen voor mijn medemens. Zo ben ik opgevoed. Die mafketels blijkbaar niet”, aldus de oud-speler van Feyenoord. Wat hem betreft komt er een keiharde straf voor de daders. “Opsporen en een levenslang stadionverbod geven. Zulke mensen horen niet thuis in De Kuip. Wat zeg ik? In geen enkel voetbalstadion.”