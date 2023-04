Brobbey verklapt wat hij doet in vrije tijd: 'Ik zou het kinderen niet aanraden'

Brian Brobbey heeft bij Ajax TV antwoord gegeven op diverse vragen van jeugdspelers van de club. De spits verklapt onder meer wat hij doet in zijn vrije tijd en vertelt over het doelpunt waar hij de beste herinneringen aan heeft.

"Ik zeg eerlijk: ik doe niet zoveel", zegt Brobbey over de invulling van zijn vrije tijd. "Ik ben altijd lekker thuis. Soms de stad in, maar voor de rest doe ik niet zoveel. Ik ben heel saai. Normaal doe ik na de training een powernappie. Dat duurt soms wel een uurtje. Soms slaap ik door tot ik wakker word. Eigenlijk niet goed, maar ik doe het toch."

Brobbey raadt de kinderen aan om zijn voorbeeld niet te volgen. "Ik zou de kinderen niet adviseren om dat te doen. Verder kijk ik Netflix en zit ik op TikTok." Brobbey geeft daarna een advies waar de kinderen wel wat mee kunnen: "Ik kijk naar Benzema, Lukaku, Suárez, maar die is een beetje oud geworden. Soms kijk ik YouTube-video's om te zien hoe ze bewegen ten opzichte van de verdedigers. Ik zou je aanraden om dat ook te doen."

De 21-jarige spits zegt dat zijn winnende doelpunt in de slotfase van de Europa League-wedstrijd tegen Lille (1-2 zege in februari 2021) zijn mooiste doelpunt is. "Ik kwam erin en maakte volgens mij de winnende. Dan ben je natuurlijk blij. Ik was nog jong."

"Als je kunt invallen en een doelpunt kunt meepikken, is dat een mooi moment. Op dat moment ging ik ook weg bij Ajax, dus dat maakte het nog mooier", lacht hij. "Een mooi afscheidscadeau? Als je het zo wilt noemen. Ik weet niet hoe ik het zou noemen."