Daley Blind en Siem de Jong zijn klaar met kunstgras: 'Ik sla ze over'

Daley Blind en Siem de Jong zijn klaar met kunstgras, zo maken de voormalig ploeggenoten aan elkaar duidelijk in de Football is Life-podcast. De ex-Ajacieden komen structureel minder fit uit een duel dat niet op natuurgras wordt afgewerkt. Blind hoopt daarom ook dat het kunstgras uit het profvoetbal verdwijnt.

"Kunstgraswedstrijden sla ik tegenwoordig even over”, leidt De Jong het onderwerp in. “Op kunstgras reageer ik wat heftiger. Nadat ik terugkwam van mijn blessure hadden we twee kunstgraswedstrijden, toen hebben we besloten dat we dat niet meer gaan doen. Als het nodig was om in te vallen, kon het, maar als we 3-0 voor stonden, liever niet.”

De aanvallende middenvelder van De Graafschap heeft daar een duidelijke reden voor. “Ik heb dit seizoen vier wedstrijden gestart op kunstgras en na al die duels heb ik een of twee weken gemist. Dus ik heb er gewoon letterlijk blessures aan overgehouden. Of het bijgeloof is? Ik denk meer ouderdom”, constateert De Jong, die bijval krijgt van Blind.

“Ik vind het verschrikkelijk, het moet er zo snel mogelijk uit”, luidt het oordeel van de verdediger van Bayern München. “Het is uiteraard veel harder dan gewoon gras. Als ik er een wedstrijd op speel, krijg ik daarna last van mijn rug of mijn knieën. Dat zit hem meer in stijfheid, zeg maar”, aldus de 101-voudig international van het Nederlands elftal.

Toch lijkt de nieuwe generatie er weinig problemen mee te hebben. “Ik spreek ook jongens die nu doorbreken in het eerste elftal van Ajax en opgegroeid zijn met kunstgras. Dus die weten niet beter en misschien zijn hun lichamen er daarom meer op aangepast. Zij vinden het geen probleem om op kunstgras te spelen, sommigen vinden het zelfs wel lekker.”

Iets veranderen aan het oordeel van Blind doet dat echter niet. “In Engeland zal nooit kunstgras komen. Het ziet er toch ook niet uit? Alleen daarom moet je het al niet doen”, besluit de 33-jarige Amsterdammer.