De beoordelingen van AZ: de cijfers liegen er niet om

AZ heeft donderdagavond een matige prestatie geleverd tegen RSC Anderlecht in de kwartfinale van de UEFA Conference League. In Brussel werd er met 2-0 verloren en dus moeten de Alkmaarders nog volop aan de bak in eigen huis volgende week. FCUpdate.nl maakt de balans op in de cijfers.

Opstellingen en beoordelingen*

AZ: Matthew Ryan 6; Yukanari Sugawara 5.5, Sam Beukema 4, Pantelis Hatzidiakos 5, Milos Kerkez 5; Jordy Clasie 6, Sven Mijnans 4.5 (75. Djordje Mihailovic -), Tijjani Reijnders 5; Jens Odgaard 3.5 (75. Jesper Karlsson -), Vangelis Pavlidis 4, Myron van Brederode 4.5 (83. Mayckel Lahdo -).

Man of the match: Matthew Ryan

* een speler moet minimaal twintig minuten in actie komen voor een beoordeling