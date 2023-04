De eerste kampioenstattoo van Feyenoord is al gezet

Het seizoen is nog niet voorbij, maar de eerste Feyenoord-kampioenstattoo is al gezet. Door een overwinning van Feyenoord tegen Sparta Rotterdam en een 0-0 gelijkspel van Ajax tegen Go Ahead Eagles is het verschil met achtervolgers Ajax en PSV nu acht punten.

De competitie duurt nog maar zeven speelrondes en dan is het voorbij. Bij een aanstaand succes zijn er vaak supporters die een tatoeage nemen om een voorschot te nemen op de titel. Ook dit jaar is er weer een Feyenoorder naar een tatoeagezaak gegaan om alvast een kampioenstattoo te laten zetten.

Een tatoeage is blijvend en kan een groot risico met zich meebrengen. Feyenoord kan nog altijd zijn voorsprong verspelen en dat zou niet de eerste keer zijn. “Het is al een paar keer fout gegaan”, geeft de tatoeëerder van de zaak aan bij Rijnmond. “En het meest rare is dat het nooit is verwijderd. Volgens mij hebben we er één keer onder getatoeëerd: ‘We waren het bijna’. Dat wel.”

Na De Klassieker durfde de fan het wel aan. “Mijn dochter is ook een fervent Feyenoord-fan, zeven jaar oud. En na de wedstrijd tegen Ajax had ik tegen haar gezegd: ‘Als ze vandaag winnen, dan heeft je vader een tatoeage.’ ‘Nee pap, dat doet je niet en dat mag je niet.’ Toch is het gebeurd.”