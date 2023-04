De Ligt maakt indruk op persconferentie: 'Dat is heel goed'

Matthijs de Ligt (23) heeft indruk gemaakt met de manier waarop hij de Duitse pers te woord staat. De centrale verdediger van Bayern München zat naast Thomas Tuchel bij de persconferentie voorafgaand aan de kraker tegen Manchester City. In vloeiend Duits blikte hij vooruit op het treffen met Erling Haaland.

En de manier waarop hij dat deed, vond Your Mulder indrukwekkend, zo vertelde bij Ziggo Sport. “Dat is heel goed”, glimlacht de oud-voetballer over De Ligt. “Hij heeft echt een talenknobbel, hé. Hij sprak ook in een maand vloeiend Italiaans.” Na zijn overstap naar Bayern München heeft hij ook het Duits dus al snel onder de knie. Dat is niet het enige dat Mulder ziet bij De Ligt.

"Wat ook opvalt is dat hij er enorm afgetraind uitziet. Veel beter dan in zijn periode in Italië. Dat valt op, ja. Dat heeft hij zelf recentelijk ook gezegd”, vertelde Mulder. “Hij zit goed in zijn vel en heeft ook nog eens gelijk in wat hij zegt.”

De Ligt gaf aan dat Bayern München zich niet moet blindstaren Haaland alleen, maar dat Der Rekordmeister het collectief van Manchester City moet afstoppen als team. “Hij heeft gelijk. Manchester City heeft veel spelers die een doelpunt kunnen maken. Ze moet elkaar helpen en de ruimtes klein maken.” De oud-Ajacied ziet The Citizens als de sterkst mogelijke tegenstander in de Champions League.