De Mos ziet het somber in voor Ajax en verwacht nieuwe dreun: 'Een leger zonder munitie'

Aad de Mos ziet het somber in voor Ajax. De Amsterdammers krijgen zondag in De Kuip de kans om zich te revancheren voor de pijnlijke nederlaag tegen PSV van afgelopen weekend, maar de voormalig hoofdtrainer verwacht dat ook de bekerfinale een prooi wordt voor de Eindhovenaren.

“Een regelrechte verdiende overwinning”, noemt De Mos de zege van PSV op Ajax in gesprek met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Amsterdammers hadden voorafgaand aan de ontmoeting in Eindhoven al twee keer verloren van PSV en waren er dus op gebrand zich te revancheren, maar daar kwam helemaal niks van terecht. Volgens De Mos was het zeker ook de verdienste van PSV dat de ploeg van trainer John Heitinga niets had in te brengen. “Het werd Ajax direct moeilijk gemaakt bij balbezit. Er was geen goede opbouw, maar dat kwam dus ook door PSV. Guus Til en Luuk de Jong zetten enorm veel indruk op Jurriën Timber en Calvin Bassey, waardoor zij niet konden opbouwen.”

Volgens De Mos klopte alles aan het Eindhovense plan. “PSV maakte Ajax zwak door die druk naar voren goed uit te voeren. Vaak denken mensen dat je een wedstrijd op het bord kunt winnen, maar je bent altijd afhankelijk van de uitvoering. De uitvoering was 95 minuten perfect bij PSV.” De Mos vraagt zich af hoe het verder moet bij Ajax. “Ik vind Ajax op dit moment een leger zonder munitie. Er zit niks meer in. Je moet de boel wel in de gaten houden voor zondag in De Kuip, maar normaal gesproken als PSV hetzelfde kan brengen, dan pakken ze ook de beker.”

“Er is geen wedstrijd hetzelfde. Er is zelfs geen helft hetzelfde. Dat hebben we gisteren ook gezien. Ajax had in de tweede helft nog twee goals kunnen maken”, probeert De Mos PSV nog wel scherp te houden. Kenneth Taylor raakte met een geplaatst schot van buiten de zestien beide palen en ook Brian Brobbey was dicht bij een treffer. “Die zullen dus wel iets gaan doen, zij willen ook revanche hebben. Ajax was zogenaamd ook uitgeteld in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Ze hadden thuis met 3-2 verloren en iedereen dacht dat Feyenoord er overheen zou lopen, maar Ajax won die wedstrijd. Dat kan PSV dus aanhalen. Maar ik vrees het ergste voor Ajax en denk dat PSV echt de dubbel gaat pakken. De tweede plek en de beker bedoel ik dan.”