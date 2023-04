'De stap naar de absolute Europese top is te groot voor Orkun Kökçü'

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü (22) is bezig aan een uitstekend seizoen. Dat is ook ver buiten Nederland opgevallen; de middenvelder wordt in verband gebracht met de halve Premier League. Daaronder bevinden zich topclubs als Liverpool en Manchester City. Volgens Wim Kieft is de Turkse Feyenoorder echter nog niet klaar voor zo'n grote stap.

Dat schrijft de voormalige spits in zijn column in De Telegraaf van vrijdag. Kieft vindt dat Kökçü nog weleens doorschiet in het kritisch-zijn op zijn eigen spel. 'Op zich prima', schrijft Kieft, 'maar hij moet zich daarin niet verliezen.' Daarnaast zit zijn temperament hem in de ogen van Kieft ook niet altijd mee. 'Verder zit hem in de weg hoe emotioneel hij op alles reageert en hoe graag hij wil laten zien hoe goed hij is. Daarin loopt hij zich nogal eens voorbij. Dat zit hem in de weg', aldus Kieft.

Artikel gaat verder onder video

De conclusie van Kieft is dan ook dat een overstap naar een grootmacht nog te vroeg komt: 'Voor Kökcü is er veel interesse, maar een stap naar de absolute Europese top is te groot voor hem', vindt Kieft. 'Beter is het een tussenstap te maken bij clubs als Benfica en Brighton Hove & Albion, die ook belangstelling hebben voor hem', zo luidt het advies dan ook.

Om zich op de genoemde punten te verbeteren, adviseert Kieft aan Kökçü om eens af te stemmen op een wedstrijd van Real Madrid. 'Hoewel Luka Modric van een ander kaliber is, zou hij eens naar de Kroaat moeten kijken. Die speelt altijd simpel, gecontroleerd en in het teambelang', stelt hij de 37-jarige routinier tot voorbeeld. Met zijn woorden, vooral over het 'emotionele' in het spel van de Feyenoord-aanvoerder, spreekt Kieft Arne Slot juist tegen. Die complimenteerde zijn captain vrijdag juist dat met het feit dat hij zich niet verloor in een opstootje met Dusan Tadic tijdens De Klassieker van afgelopen woensdag.