'Feyenoord moet vrezen voor twee vertrekkers: bod op basisklant werd afgewezen'

Feyenoord lijkt een drukke transferzomer tegemoet te gaan. De Rotterdammers moeten waarschijnlijk rekening houden met interesse voor meerdere belangrijke krachten. Orkun Kökcü en Mats Wieffer staan er namelijk goed op, terwijl er begin dit jaar al belangstelling was voor Quilindschy Hartman.

De 21-jarige vleugelverdediger kent een uitstekend debuutseizoen in De Kuip en debuteerde al in de voorselectie van Oranje. Volgens 1908.nl is dat ook opgevallen bij een club die momenteel nog altijd actief is in Europa. Er wordt geen naam genoemd, maar wel lijkt duidelijk dat de club zich in de winterse transferperiode meldde in Rotterdam-Zuid. Feyenoord wilde echter niet meewerken aan een vertrek van Hartman en algemeen directeur Dennis te Kloese veegde de interesse van tafel.

Dat er komende zomer een en ander los gaat komen rond Kökcü staat als een paal boven water. De aanvoerder van de Rotterdammers speelt een belangrijke rol in het succes van de ploeg van trainer Arne Slot. Benfica-trainer Roger Schmidt is zeer gecharmeerd van Kökcü en wil hem graag naar Lissabon halen. Volgens 1908.nl wilde Feyenoord in januari minimaal veertig miljoen euro zien voor de international van Turkije. Er zou voor Kökcü ook belangstelling zijn vanuit de Premier League.

Wieffer is de volgende Feyenoorder die het uitstekend doet. Volgens de Italiaanse journalist Marco Conterio is Lazio voor hem op de markt en 1908.nl weet dat de Italianen al meerdere keren in De Kuip waren om te scouten. De 23-jarige middenvelder is een belangrijke schakel voor Slot en debuteerde afgelopen maandag in het Nederlands elftal. Feyenoord wil hem naar verluidt niet voor minder dan twaalf miljoen euro laten gaan. Wieffer ligt nog tot de zomer van 2026 vast bij de koploper van de Eredivisie.