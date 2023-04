'Feyenoord meldt zich in de strijd met PSV om FC Groningen-huurling Pepi'

Feyenoord gaat proberen om de concurrentiestrijd aan te gaan met PSV in de strijd om Ricardo Pepi. Recentelijk kwam naar buiten dat de jonge Amerikaan van FC Groningen op de lijstjes van de Eindhovenaren is verschenen, maar ook in De Kuip staat de aanvaller hoog aangeschreven.

Daarover bericht 1908.nl vrijdagochtend. Feyenoord zou achter de schermen op zoek zijn naar een versterking voor de voorhoede in het komende seizoen. Een dezer dagen gaat de koploper van de Eredivisie om tafel met het management van de spits, die momenteel op huurbasis speelt bij FC Groningen. FC Augsburg is zijn eigenlijke werkgever.

Daarbij gaat het logischerwijs om een huurconstructie, al wil Feyenoord een koopoptie bedingen. Financieel kan dat weleens een moeilijk verhaal worden, omdat FC Augsburg ruim een jaar geleden nog ruim zestien miljoen euro aan FC Dallas overmaakte voor de diensten van Pepi. Dat bedrag is voor Feyenoord normaliter niet op te hoesten. Of PSV de avances al concreter heeft gemaakt, is nog niet duidelijk. Met tien doelpunten in 23 officiële duels beschikt Pepi persoonlijk over prima cijfers bij FC Groningen dit seizoen.





Inkomende transfers Feyenoord

Het is niet de enige update wat inkomende transfers betreft, die het doorgaans goed geïnformeerde medium doet. Zo zou Feyenoord ook huurling Oussama Idrissi voor 'enkele miljoenen' permanent willen overnemen van Sevilla en gaat de club proberen om de koopoptie in het huurcontract van Sebastian Szymański te lichten. Daarvoor is wel de hulp van het bedrijfsleven in Rotterdam-Zuid nodig, want naar verluidt moet er na de huursom van twee miljoen euro nog liefst acht miljoen euro bij om hem los te weken bij Dynamo Moskou.