Slot complimenteert Kökçü na opstootje met Tadic: 'Liet zich niet verleiden'

Feyenoord-trainer Arne Slot is vrijdag tijdens de persconferentie ingegaan op het opstootje tussen zijn aanvoerder Orkun Kökçü en Ajacied Dusan Tadic, woensdag tijdens De Klassieker in De Kuip. De oefenmeester is blij dat zijn captain zich daarbij kon beheersen.

"Idealiter is er helemaal geen opstootje", vindt Slot. "Als dat opstootje niet was gebeurd schat ik zo in dat er ook niks het veld op gegooid was", vermoedt de coach. "Maar ik vind het geen vrijbrief voor een supporter om dan maar van alles op het veld te gooien."

"Ik prijs Orkun niet omdat hij in een opstootje verzeild raakte", meldde Slot dan ook, "ik heb liever dat hij helemaal uit het opstootje wegblijft." Toch had hij wel degelijk iets positiefs te melden: "Ik vond het goed van hem dat hij zich niet liet verleiden tot een rode kaart. Je ziet weleens dat mensen hun hoofd verliezen en dan toch een kopstoot of een stomme duw geven."

Voorbeeldfunctie

Slot is zich er van bewust dat het voetbal in de samenleving een voorbeeldfunctie vervult. "Dat is ook goed. In de coronatijd moest alles dicht maar het voetbal moest doorgaan", haalt hij aan. Hij hoopt dan ook dat de gedragingen zowel in de stadions als daarbuiten de komende tijd zullen verbeteren. "Het zou fantastisch zijn dat als die problematiek in de voetbalwereld wordt uitgebannen maar ook in de 'normale' wereld verdwijnt", aldus Slot.