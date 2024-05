Lijnders kreeg telefoontje van Liverpool: ‘We hebben je echt overwogen, maar...”

Arne Slot staat vanaf komend seizoen voor de groep bij Liverpool, maar de Engelse topclub heeft ook overwogen om Pepijn Lijnders aan te stellen als opvolger van Jürgen Klopp. Dit vertelt de aanstaand hoofdtrainer van Red Bull Salzburg in gesprek met The Athletic.

Volgens Lijnders is het een verstandige keuze geweest van Liverpool om te gaan voor een andere trainer. “Ik denk dat het team op dezelfde manier zou doorgaan als ik hier zou blijven”, erkent hij. “Ik heb het gevoel dat het team ook iets nieuws nodig heeft. Maar ik wist nooit voor honderd procent wat mijn reactie zou zijn als ze zouden bellen."

Artikel gaat verder onder video

In februari kreeg Lijnders wel een telefoontje van Liverpool. Dat was kort na de aankondiging van Klopp om te stoppen als trainer van de Engelse topclub. “Ze zeiden: Pep, we hebben je echt overwogen, maar ik denk dat het eerlijk is om gelijk te zeggen dat we je niet gaan aanstellen als opvolger. Dat was ook het beste voor de toekomst van Liverpool. Je hebt een jonge coach nodig, die kan groeien met dit nieuwe team. Arne heeft alles in zich om hier een succes te zijn", aldus Lijnders.

Liverpool heeft volgens Lijnders dan ook een goede keuze gemaakt met het aanstellen van Slot. "Er zijn veel overeenkomsten tussen Feyenoord en Liverpool. Je hebt een coach nodig zoals hij. Eentje die dicht blijft bij wat Jürgen en ik in de loop der jaren hebben proberen neer te zetten. Het hebben van de bal op de helft van de tegenstander, hoog druk zetten, Arne is erg sterk op dat vlak. Hij heeft goede stappen gezet en nu krijgt hij de kans om een nog grotere stap te zetten.”

🔗 Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen bevestigt dat Arne Slot interesse had om een van zijn voormalige pupillen naar Feyenoord te halen.