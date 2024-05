'Liverpool laat Hancko lopen, andere Premier League-club overweegt wél bod uit te brengen bij Feyenoord'

kan een hereniging met Arne Slot bij Liverpool uit zijn hoofd zetten, zo weet The Daily Mail. De 26-jarige Slowaakse Feyenoord-verdediger werd in de wandelgangen gelinkt aan The Reds, maar de club zou hebben besloten voor een jongere kandidaat te gaan. Promovendus Leicester City zou echter wél overwegen om een bod in Rotterdam-Zuid neer te leggen .

Nu duidelijk is dat Slot volgend seizoen daadwerkelijk de opvolger van Jürgen Klopp wordt, is het speculeren over zijn mogelijke aanwinsten losgebarsten. Zo wordt de club onder meer gelinkt aan Slots voormalig Feyenoord-pupil Orkun Kökçü, die sinds afgelopen zomer onder contract staat bij Benfica. Ook PSV-aanvaller Johan Bakayoko zou zich in de belangstelling van de Engelse topclub mogen verheugen.

Hancko gaat zijn Feyenoord-trainer echter niet achterna, afgaande op de berichtgeving van bovengenoemde krant. "De club kijkt naar verdedigers met een jonger profiel", leest het, waarvan Leny Yoro (Lille OSC) een voorbeeld is. De achttienjarige centrale verdediger, die zijn jeugdinternlands voor Frankrijk speelt maar ook over een Ivoriaans paspoort beschikt, heeft zich dit seizoen opgewerkt tot onbetwiste basiskracht bij de Noord-Franse club en wordt aan meerdere Europese grootmachten gelinkt.

Leicester City zou momenteel de mogelijkheden onderzoeken om een bod uit te brengen op Hancko, die bij Feyenoord nog een contract tot medio 2028 heeft. The Foxes verzekerden zich een jaar na de degradatie uit de Premier League van een bliksemsnelle terugkeer op het hoogste niveau door dit seizoen als kampioen van de Championship rechtstreekse promotie veilig te stellen. De verrassende landskampioen van 2016 ziet in Hancko een welkome versterking voor de selectie die zich komend seizoen minimaal moet zien te handhaven in de Premier League.

