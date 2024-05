Salah shockeert fans van Liverpool met nieuw kapsel: ‘Mohamed Slot’

heeft aan het einde van het seizoen een nieuw kapsel laten aanmeten. De steraanvaller van Liverpool lijkt nu een stuk meer op trainer Arne Slot, al zou dan eigenlijk ook de baard nog afgeschoren moeten worden bij de Egyptenaar.

Voor Salah was het een bewogen seizoen. Met zijn club Liverpool was hij lang in de race voor de Premier League-titel en de Europa League-beker, maar uiteindelijk moesten The Reds genoegen nemen met de Carabao Cup. Op de Africa Cup kon Salah ook niet per se potten breken en moest hij vroeger dan gewenst geblesseerd afhaken. Tot overmaat van ramp besloot Jürgen Klopp weg te gaan bij zijn club, al hadden de twee op het einde van het seizoen ook een viral akkefietje.

Artikel gaat verder onder video

Voor Salah en Liverpool breken er nu nieuwe tijden aan. Zo wordt Arne Slot de nieuwe trainer in de Engelse stad en mogelijk horen daar ook enige versterkingen bij. De Egyptische aanvaller stond vorig seizoen al in de belangstelling van Saoedi-Arabië en het zou zomaar kunnen dat hij deze zomer de overstap maakt. Mogelijk een nieuwe club, maar zeker nieuw haar: Salah heeft zijn haar gemillimeterd.

Op Instagram, onder de foto, reageren zijn fans verbaasd. "Waarom heb je je haar laten knippen Mo?" Een ander zegt: "Ik dacht dat dit Carvajal was!", terwijl iemand anders Salah vergelijkt met de Benzema-look. Sommigen internetters zien gelijk al 'de hand van de nieuwe trainer' en noemen hem 'Mo Slot'.

