Derksen geeft Kökçü transferadvies en zou 'wild worden' van Szymanski

Johan Derksen vindt Orkun Kökçü 'geweldig' presteert bij Feyenoord. De aanvoerder was donderdagavond een van de uitblinkers in de wedstrijd tegen AS Roma (1-0 zege). Toch zou de middenvelder er volgens Derksen niet verstandig aan doen om na dit seizoen naar een Europese topclub te gaan.

"Die jongen doet het geweldig. Ik ben nooit zo'n liefhebber van hem geweest, maar hij is echt de spil van het elftal", merkt Derksen op bij Vandaag Inside. Daarna krijgt hij de vraag welk niveau Kökçü aan zou kunnen. "Ik raad hem niet aan om naar een Europese topclub te gaan, want hij heeft nog wat ontwikkeling nodig. Hij moet iedere wedstrijd spelen, dan komt hij in zijn ritme."

Artikel gaat verder onder video

In de uitzending werden beelden getoond van een steekpass die Kökçü in de 28ste minuut verstuurde richting Sebastian Szymanski. De Pool schoot vervolgens naast, terwijl Oussama Idrissi er goed voor stond aan zijn linkerkant. "Ik vind dit wel heel erg slecht van Szymanski", zei René van der Gijp. "Een grote speler hoeft niet te kijken, die weet dat Idrissi daar staat en wie er verder staat. Dit is gewoon slecht."

Derksen is het daarmee eens. "Als trainer zou ik hier wild van worden. Als je 'm breed legt, schiet Idrissi hem er zo in."