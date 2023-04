Feyenoord zet geweldige eerste stap naar ultieme revanche op AS Roma

Feyenoord heeft een eerste stap gezet naar een ultieme revanche op AS Roma. In het heenduel van de kwartfinale van de Europa League won de formatie van Arne Slot van de ploeg, door wie ze vorig jaar in de eindstrijd van de Conference League nog werden verslagen. Mats Wieffer maakte op heerlijke wijze het enige doelpunt van de donderdagavond: 1-0.

Na een langdurige polsblessure keerde Justin Bijlow terug in de selectie en basiself van Feyenoord. De doelman liep begin februari een polskwetsuur en miste daardoor veel wedstrijden. Ondanks de grote belangen en de goede vorm van Timon Wellenreuther (die een cruciale redding had tegen Ajax en recentelijk een pingel stopte tegen Sparta Rotterdam) had Slot het vertrouwen in de reguliere eerste keuze van de Rotterdammers.

En terecht, zo bleek na een kleine veertig minuten. Na een zeer ongelukkige handsbal van Mats Wieffer, die met geel op zak hoe dubieus ook ontsnapte aan een tweede gele en rode kaart, kreeg AS Roma een strafschop. Bijlow ging naar de goede hoek, maar hoefde de poging van Lorenzo Pellegrini niet aan te raken: die ging namelijk tegen het aluminium. De eigenlijke nemer Paulo Dybala was op dat moment al gewisseld met een liesblessure, de overtreding waarvoor Wieffer de eerste gele prent had ontvangen.

De kersverse international van Oranje bleef een hoofdrol houden in het duel, want na een gelijkwaardige eerste helft nam Wieffer een mislukte voorzet van Oussama Idrissi op de slof. Via een stuit vloog de bal in de linkeronderhoek achter keeper Rui Patricio: 1-0 (zie onder). Idrissi kreeg de assist op zijn naam en voorkwam niet veel later aan de andere kant een zekere treffer van AS Roma uit een corner. Hij kopte de bal op het allerlaatste moment van de doellijn af, terwijl die al voor driekwart over de lijn was. De doellijntechnologie was echter duidelijk: géén treffer (zie onder).

Ondanks een Romeins slotoffensief en enkele wissels kwamen er geen hele grote kansen meer voor de formatie van Mourinho. De halverwege ingevallen Georginio Wijnaldum was in zijn 'eigen' stadion met een poging van ver nog het meest dichtbij. Na de verloren finale van vorig seizoen zal iedereen in Rotterdam-Zuid op zijn hoede blijven voor de return in de Italiaanse hoofdstad komende week. Dat is zeker gezien de ijzersterke thuisreeks van AS Roma begrijpelijk. Het uitvallen van Dybala en later ook Tammy Abraham biedt echter ook perspectief, zeker als zij de return moeten missen.

In het geval van Dybala heeft het daar wel alle schijn van, terwijl Abraham met een schouderkwetsuur naar de kant moest. Bij Feyenoord bleef iedereen fit, liep niemand tegen een schorsing aan, gedroegen de supporters zich voorbeeldig, werd er een zege over de streep getrokken én konden er belangrijke coëfficiëntenpunten worden bijgeschreven. Al die ingrediënten zorgden voor een geweldige eerste stap naar de ultieme revanche op AS Roma en Mourinho.

