Dit is het geheime wapen uit de technische staf van Erik ten Hag

Erik ten Hag heeft met Mitchell van der Gaag een zelf meegenomen assistent-coach. Met Steve McClaren een ervaren Engelse rechterhand. Met Benni McCarthy een spitsentrainer die complimenten kreeg voor het werk dat hij met Marcus Rashford verricht. Maar volgens Manchester Evening News is er een ander geheim in de technische staf: Eric Ramsay (31).

De coach, die sinds kort ook als assistent-bondscoach werkt bij de nationale ploeg van Wales, is een zeer belangrijke factor in de kleedkamer bij Manchester United. ‘Hij heeft de perfecte balans tussen autoriteit en vriendelijkheid. De spelers roemen hem ook als tactisch brein’, staat te lezen bij de krant van Manchester.

‘Door zijn enorme toewijding is hij de afgelopen maanden een van de sleutelfiguren gegroeid binnen Manchester United.’ Dat heeft ook te maken met het feit dat hij uitstekend Spaans spreekt en daarmee verraste hij steraankoop Casemiro bijvoorbeeld. ‘Hij werd door Ramsay begroet in het vloeiend Spaans. Daardoor heeft hij geweldige relaties opgebouwd met buitenlandse spelers.’

Bronnen hebben het medium laten weten dat Ramsay ook een grote rol speelt bij de tactische plannen en dat hij een cruciale rol heeft in de wedstrijdvoorbereiding. Ten Hag geeft hem daarin ook bewust de ruimte in de teamsessies. ‘Ten Hag stuurt de groep tactisch aan en Ramsay is een van een trainer die zijn boodschappen echoot.’

Samen met Van der Gaag en Darren Fletcher doet Ramsay bovendien de meeste veldtrainingen bij Manchester United. Ook heeft hij een belangrijk aandeel in de spelhervattingen van The Red Devils. Ramsay werkte onder meer bij Swansea City als trainer van het O18-team, was assistent bij Shrewsbury en was bij Chelsea assistent-coach van het O23-team, alvorens hij in 2021 bij Manchester United binnen kwam. ‘United gelooft dat ze een van de beste jonge coaches van het voetbal in huis hebben’, aldus MEN.