'Dolend Chelsea zet vijf trainers op verlanglijst, Nagelsmann topkandidaat'

Chelsea is voor de tweede keer dit seizoen op zoek naar een nieuwe manager. Na het ontslag van Graham Potter, die afgelopen zondag na slechts zeven maanden het veld moest ruimen, hebben The Blues een verlanglijstje waarop vijf namen prijken samengesteld.

Dat schrijft de Engelse krant The Guardian. Julian Nagelsmann (35) geldt op de lijst als absolute topkandidaat. De Duitser werd vorige week verrassend aan de kant geschoven door Bayern München en wordt ook in verband gebracht met Chelsea's stadgenoot Tottenham Hotspur, dat afscheid nam van Antonio Conte. Bijkomend voordeel voor Chelsea is het feit dat sportief directeur Laurence Stewart en technisch directeur Christopher Vivell in het verleden al met Nagelsmann samenwerkten bij RB Leipzig.

Nagelsmann zou echter pas na het lopende seizoen een beslissing over zijn toekomst willen nemen, waardoor de onervaren interim-trainer Bruno Saltor dit seizoen af zou mogen maken in Londen. Dat komt Chelsea overigens niet slecht uit; de club zou de 'haastige' aanstelling van Potter, de opvolger van Thomas Tuchel, achteraf betreuren en nu langer de tijd willen nemen om de juiste persoon aan te stellen.

Voorafgaand aan de aanstelling van Potter sprak Chelsea met één andere kandidaat: Mauricio Pochettino. De Argentijn, die jarenlang furore maakte bij Tottenham Hotspur, zou nu opnieuw kandidaat zijn op Stamford Bridge. Dat geldt ook voor Luis Enrique, die na het WK in Qatar afscheid nam als bondscoach van Spanje en volgens Spaanse media aast op een baan in de Premier League. De andere twee namen die op het lijstje van Chelsea prijken zijn die van Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt) en Rúben Amorim (Sporting CP). Zij zijn echter in tegenstelling tot de andere drie kandidaten niet clubloos, waardoor Chelsea een afkoopsom zou moeten betalen mocht het één van beiden willen strikken.