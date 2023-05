Feyenoord-trainer Arne Slot nu ook genoemd voor vacante positie in Bundesliga

Feyenoord-trainer Arne Slot staat op het verlanglijstje van Bundesliga-club Eintracht Frankfurt. Volgens het Duitse Sport1 is de coach van de Rotterdammers kandidaat om de vertrekkende Oliver Glasner op te volgen, al twijfelt de Europa League-winnaar van 2022 naar verluidt wel over de haalbaarheid van Slot.

Eintracht neemt na dit seizoen na twee prima jaren afscheid van de Oostenrijker Glasner. Hij hielp de club vorig seizoen aan de tweede Europese hoofdprijs door in de finale van de Europa League na strafschoppen af te rekenen met het Schotse Rangers FC van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. Dit seizoen reikte hij met de club tot de laatste zestien in de Champions League, waarin Napoli over twee wedstrijden veel te sterk bleek. In de Bundesliga staat Eintracht momenteel negende. Begin juni maakt Glasner nog wel kans op zijn tweede eremetaal in dienst van de club, als RB Leipzig de tegenstander is in de finale van het Duitse bekertoernooi.

In de zoektocht naar een opvolger zou ook de naam van Arne Slot zijn gevallen in Frankfurt. De trainer staat er goed op in Duitsland door zijn uitstekende prestaties met Feyenoord, maar geldt niet als de topfavoriet. Volgens de zender heeft Dino Topmöller, in het verleden assistent van Julian Nagelsmann bij zowel RB Leipzig als Bayern München, de beste papieren. Bovendien zou Frankfurt een hard hoofd hebben in de financiële haalbaarheid van Slot, die in Rotterdam nog vastligt tot medio 2025.

Of Slot zich überhaupt zou laten verleiden door de Bundesliga-club lijkt bovendien ook nog maar de vraag. De trainer heeft het prima naar zijn zin in Rotterdam en mag zich na de avonturen in de Conference League in zijn eerste seizoen en de Europa League in de huidige jaargang gaan opmaken voor zijn Champions League-debuut met de aanstaand landskampioen. In april ging Slot nog in op vragen over zijn toekomst. "Ik denk dat er op een gegeven moment het moment komt om in het buitenland te kijken. Dat zou komende zomer kunnen. Er zijn altijd clubs waar je geen nee tegen kan zeggen als ze voorbij komen", gaf hij toe in gesprek met Kenneth Pérez bij ESPN. Of Eintracht Frankfurt tot die categorie behoort valt nog te bezien.