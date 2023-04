Slot gaat in op toekomst bij Feyenoord: 'Er zijn clubs waar je geen nee tegen kunt zeggen'

Arne Slot weet niet of hij komend seizoen nog de trainer van Feyenoord is. De succesvolle oefenmeester werd de afgelopen weken al in verband gebracht met meerdere clubs en dat zal komende zomer niet veranderen. In gesprek met Kenneth Perez bij Mirrortalk van ESPN ging Slot in op zijn toekomst.

"Daar is niet zo heel veel in mogelijk", aldus Slot op de vraag welke stap hij graag zou willen zetten na zijn avontuur in Rotterdam. "Omdat Feyenoord al een hele grote en mooie club is. We doen in Europa hartstikke mooi mee. Maar ik denk dat er op een gegeven moment het moment komt om in het buitenland te kijken. Dat zou komende zomer kunnen. Er zijn altijd clubs waar je geen nee tegen kan zeggen als ze voorbij komen."

Slot had in de januari al kunnen vertrekken uit De Kuip, maar Feyenoord weigerde mee te werken toen Leeds United zijn interesse kenbaar maakte. "Leeds vond ik ook een hele mooie club. Maar het moment midden in het seizoen vond ik niet goed. Er was bij Feyenoord ook nog veel om voor te spelen. En er is nog veel uitdaging om bij Feyenoord te blijven. Gezinstechnisch zou het ook beter zijn om hier nog even te blijven."

Momenteel richt Slot zijn pijlen nog volledig op Feyenoord. Donderdag staat in Rome de return in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma op de planning. Daarnaast kunnen de Rotterdammers binnenkort de landstitel pakken en dat zou Slot prachtig vinden. "Ik vind het heel waardevol om ergens op een positieve manier weg te gaan. Giovanni van Bronckhorst werd hier kampioen, maar een jaar later zag zijn leven er niet zo leuk uit."