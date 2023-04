Dost: ‘Dit is heel sneu om te zien, dit is een mooie club man’

Bas Dost gaat al even mee in het vaderlandse voetbal en hij herkent een mooie voetbalclub heel makkelijk. Na de overwinning van 'zijn' FC Utrecht gaat hij in op de aanstaande degradatie van FC Groningen. "Dit is toch wel héél sneu om te zien. FC Groningen. Dit is een mooie club man, moet je dat stadion zien."

Dat vertelt Dost na afloop van het duel aan Voetbal International. "Ik vrees alleen dat ze niet meer gaan redden. Ze hebben echt alles gegeven vanavond, maar het lijkt gedaan. Hetzelfde gevoel heb ik bij SC Cambuur. Dan maar hopen dat FC Emmen het redt", aldus de spits die verantwoordelijk was voor de 1-2.

Artikel gaat verder onder video

Met de winnende treffer hielp hij tegelijkertijd zijn oude liefde FC Emmen. De ploeg uit Drenthe is verwikkeld in een spannende strijd tegen degradatie. Met de nederlaag van FC Groningen heeft de club weer wat ademruimte. Misschien zorgt Dost hiermee er wel voor dat hij volgend seizoen met FC Emmen in de Eredivisie kan spelen. De geruchten dat Dost terug gaat keren op 'zijn' Oude Meerdijk worden steeds vaker aangewakkerd.

"Dat zou kunnen inderdaad. Op dit moment heb ik alle opties nog open. Het klopt dat ik contact met de mensen bij FC Emmen heb gehad. Iedereen kent mijn verleden. Maar ik ben er totaal nog niet uit. Maar Ik heb een zwak voor die club. Ik hoop dat ze erin blijven." Dost heeft getekend voor één seizoen in de Domstad, maar het idee dat hij daar langer blijft is niet heel realistisch. "Dat is op dit moment heel ver weg. Er is zoveel gebeurd hier. Deze club, wow."