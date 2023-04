Driessen geeft Heitinga nog één kans bij Ajax: ‘Maar lukt hem dat niet…’

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax-trainer John Heitinga niet mag worden afgerekend op basis van de kansloze nederlaag in de topper tegen PSV. De Amsterdammers krijgen volgende week in de bekerfinale de uitgelezen kans op revanche. Mocht de volgende ontmoeting met PSV wederom een teleurstelling worden, dan moet Ajax volgens Driessen wél conclusies trekken.

Na het doelpuntloze gelijkspel bij Go Ahead Eagles drie weken geleden kon Ajax de landstitel definitief uit het hoofd zetten. Feyenoord won later die dag van Sparta Rotterdam, waardoor de voorsprong op de rivaal uit Amsterdam acht punten werd. Voor Ajax zat er niets anders op dan vol voor de tweede plek te gaan. Maar dat wordt door de nederlaag in Eindhoven een hels karwei. PSV heeft nu drie punten meer en er zijn nog slechts vier speelronden te gaan.

“Ajax heeft gewoon geen antwoord op de wapens die PSV heeft en die liggen vooral bij Luuk de Jong, Guus Til en vandaag ook Xavi Simons, die een geweldige wedstrijd speelde en eigenlijk laat zien dat hij PSV nu al is ontgroeid”, reageert Driessen bij De Telegraaf op de vraag waarom Ajax in Eindhoven tegen een kansloze nederlaag aanliep. “Ik ben een beetje moe van al die verhalen van Dusan Tadic en ook van Heitinga. Het is allemaal leuk en aardig, maar ze bakken er helemaal niks van. Ze hebben het afgelopen half jaar één goede wedstrijd gespeeld en dat was uit tegen Feyenoord voor de halve finale van de KNVB Beker. Dat was niet eens een goede wedstrijd, maar toen zag je wel een Ajax dat tot het gaatje wilde gaan om daar een goed resultaat te boeken.”

Dat moet Heitinga volgende week zondag in de bekerfinale tegen PSV opnieuw uit zijn ploeg zien te krijgen, anders belooft het weer een pijnlijke ontmoeting te worden voor de Amsterdammers. “Als dat niet het geval is… Ik vind niet dat je Heitinga moet afrekenen op alleen deze wedstrijd, maar ook op de bekerfinale. Heitinga zal zijn ploeg weer fit, fris en fruitig én scherp moeten krijgen. Lukt hem dat niet, dan vind ik dat hij in feite gefaald heeft als trainer van Ajax”, stelt Driessen. “Je wisselt van trainer om iets te bewerkstellingen. Dat is hem dan niet gelukt, maar ik vind wel dat hij die wedstrijd moet krijgen om te bewijzen dat hij het wel kan.”