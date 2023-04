Driessen ziet Feyenoord- en Sparta-supporters het goede voorbeeld geven

Veel uitsupporters kunnen zich niet gedragen, maar dat was bij Sparta-Feyenoord wel anders. Valentijn Driessen was in Rotterdam en zag veel supporters van beide clubs bij elkaar in de vakken staan en ook gezamenlijk een drankje drinken. Maar dat er nog veel werk aan de winkel is, was helaas te zien bij de sc Heerenveen-supporters in Alkmaar die fakkels op het veld gooiden.

Het gaat veel over uitsupporters in de media en dat komt door de vele wangedragingen bij supporters. In Leeuwarden heeft burgemeester Sybrand Buma al beslist dat er dit seizoen geen uitsupport meer mogelijk is bij Cambuur. Ook in Alkmaar ging het weer fout, want bij AZ - sc Heerenveen gooiden vanuit Friesland meegereisde fans vuurwerk op het veld.

Artikel gaat verder onder video

Bij de Rotterdamse derby was het een stuk gemoedelijker en ging alles goed. "Het was een gezellige Rotterdamse derby. De sfeer was uitstekend, ook na afloop”, geeft Driessen aan bij de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Overal zaten er Feyenoord-supporters in het stadion. Zonder enig probleem. Dat is mij tenminste niet opgevallen. Ook na afloop niet. Toen zag ik Feyenoord- en Sparta-fans samen een biertje drinken buiten het stadion. Zo hoort het voetbal eigenlijk beleefd te worden.”

Het kan dus twee kanten op met uitsupporters. “Als het op die manier kan, dan zijn uitsupporters overal welkom”, zegt Driessen. “Maar helaas kan het niet overal zo. Dat hebben we in Alkmaar gezien, met Heerenveen-supporters die het veld verwoestten met hun fakkels en spelers die naar binnen moesten. Het kan dus blijkbaar de ene keer wel en de andere keer niet.”