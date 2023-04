Driessen ziet het somber in voor Ajax: ‘Dat kun je niet aan hem toevertrouwen’

Hoewel Ajax komende zondag de bekerfinale speelt en er vervolgens nog vier competitieduels op het programma staan, heeft de club het vizier ook al op volgend seizoen gericht. Niet alleen moet de clubleiding een beslissing nemen over de toekomst van trainer John Heitinga, ook zal er een flinke bezem door de selectie moeten. Maar aan wie de (bedenkelijke) eer? Valentijn Driessen heeft in ieder geval geen vertrouwen in Edwin van der Sar.

Ajax liep zondagmiddag in de topper tegen PSV tegen een ontluisterende nederlaag aan, waardoor het de tweede plek niet langer in hand heeft en dus moet vrezen dat er volgend seizoen geen Champions League-voetbal wordt gespeeld in Amsterdam. “Wie Ajax zag schutteren - de duurste aankoop Steven Bergwijn leverde de grootste wanprestatie - weet dat er grote bezems nodig zijn om de boel uit te mesten”, schrijft Driessen in zijn column bij De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“Alleen kan je deze schoonmaak niet toevertrouwen aan hoofdverantwoordelijke Edwin van der Sar. Zeker niet als je ziet welke puinhoop hij er vorige zomer van heeft gemaakt incluis later de aanstelling van lichtgewichten als John Heitinga en Sven Mislintat en het akkoord gaan met Jan van Halst”, vervolgt Driessen. Ajax zag in de zomer een groot aantal sterkhouders vertrekken, maar gaf tegelijkertijd meer dan honderd miljoen euro uit om de selectie weer te versterken. Dat is niet gelukt. Inmiddels zijn de toenmalig trainer Alfred Schreuder en Gerry Hamstra, die samen met Klaas-Jan Huntelaar en Van der Sar het technisch beleid voerde, al vertrokken.

Voor Ajax zit er niets anders op dan zondag de bekerfinale winnen, vervolgens de laatste vier competitieduels winnen en hopen dat PSV ergens nog wat laat liggen. Volgens Driessen was het optreden van Jorrel Hato in Eindhoven ‘een schrale troost voor Ajax’. Dat zou het winnen van de KNVB Beker ook zijn. “Het heeft de tweede plaats in de Eredivisie niet langer in eigen hand en voelt zelfs nummer 4 AZ in de nek hijgen. De tegenstander over twee weken in Amsterdam. Volgende zondag wacht eerst de troostprijs in de vorm van de KNVB-bekerfinale tegen opnieuw PSV. Het treffen in het Philips Stadion bood Heitinga geen enkel houvast, zo zielloos en zonder vertrouwen presenteerde Ajax zich.”