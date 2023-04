Duizenden boze supporters melden zich op Instagram-pagina Tadic

De Instagram-pagina van Dusan Tadic wordt momenteel overspoeld door Turkse voetbalfans. Op zijn meest recente post, die dateert van 19 februari (!), komen donderdagochtend duizenden reacties binnen met Turkse vlaggen en steunbetuigingen aan Orkun Kökçü.

Tadic en Kökçü kregen het woensdagavond aan de stok tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Er werd veel gespeculeerd over een gebaar dat Tadic maakte; hij beeldde uit dat hij aan het eten was en naar de grond ging, wat door sommigen werd opgevat als een belediging van de wijze waarop Kökçü het vasten doorbrak. Zelf ontkende Kökçü dat hij beledigd werd door Tadic.

"In zulke wedstrijden wordt op het scherpst van de snede gespeeld en dan gebeuren zulke opstootjes. Het gebeurt wel vaker. Ik denk niet dat we daar iets heel groots van moeten maken", zei de aanvoerder van Feyenoord na afloop op de persconferentie.

Toch melden duizenden Turkse fans zich in de reacties op Tadic' laatste post op Instagram. Die ging over zijn honderdste doelpunt voor Ajax, dat hij op 19 februari maakte in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0).