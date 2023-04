Orkun Kökçü bespreekt 'eetgebaar' dat Dusan Tadic maakte

Orkun Kökçü ontkent dat hij bij het opstootje dat voorafging aan het aanstekerincident werd beledigd door Dusan Tadic. Terwijl de aanvoerders van Feyenoord en Ajax door teamgenoten uit elkaar werden gehouden, maakte Tadic een 'eetgebaar'. Velen dachten dat de Serviër dat deed om de ramadan belachelijk te maken.

Maar zo heeft Kökçü, die moslim is, dat niet opgevat. "Nee", antwoordde de aanvoerder van Feyenoord na de wedstrijd op de vraag of hij was beledigd door Tadic. "In zulke wedstrijden wordt op het scherpst van de snede gespeeld en dan gebeuren zulke opstootjes. Het gebeurt wel vaker. Ik denk niet dat we daar iets heel groots van moeten maken."

Gedurende het opstootje werd Klaassen door een uit het publiek gegooide aansteker op het hoofd geraakt, met een flinke wond tot gevolg. "Ik had vanwege het opstootje met Tadic niet door dat er iemand werd geraakt. In eerste instantie dacht ik dat we vanwege het opstootje naar binnen gingen. Daar reageerde ik iets te heftig op bij de scheidsrechter. Vervolgens zag ik dat Klaassen was geraakt en daar baal ik natuurlijk wel van. Dat gun je niemand en hoort niet thuis in zo’n mooie wedstrijd."

De halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax lag behoorlijk lang stil. "We werden geïnstrueerd naar binnen te gaan en na tien minuten wachten riep de scheidsrechter ons bij zich en zei dat we de wedstrijd zouden hervatten. Hij vertelde ons binnen dat wij geel zouden krijgen voor het opstootje zodat we niet nog een keer op het veld een discussie zouden krijgen. Al met al is het jammer wat er is gebeurd."