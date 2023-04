Dyche waarschuwt Everton voor Weghorst: 'Niet onderschatten'

Everton-coach Sean Dyche is Wout Weghorst nog niet vergeten. Zaterdag treft hij met zijn ploeg Manchester United op Old Trafford. Hij houdt zijn spelersgroep voor om Weghorst vooral niet te onderschatten. De Engelsman haalde Weghorst vorig seizoen naar Engeland toen hij nog trainer van Burnley was.

Woensdagavond zat Weghorst tijdens de 1-0 zege van Manchester United tegen Brentford 90 minuten op de bank. Dat was voor het eerst sinds zijn komst. Erik ten Hag stelde de Nederlander in de voorgaande negentien wedstrijden telkens op; de oud-speler van onder meer AZ en VfL Wolfsburg scoorde daarin twee keer.

Zijn gebrekkige doelpuntenproductie kwam Weghorst de laatste weken op pittige kritiek van zowel de supporters als de bikkelharde Engelse media te staan, maar zijn voormalig trainer Dyche kan zich daar absoluut niet in vinden. “Hij is een zeer goede speler”, vertelt Dyche op de persconferentie. “Hij werkt heel hard en is heel professioneel. Ik zou hem als speler zeker niet onderschatten. Het is een echte prof. Ik hoop dat hij niet zo’n goede prof is als hij zaterdag in actie komt.”

Weghorst staat nog altijd onder contract bij Burnley, maar speelde in mei 2022 zijn laatste wedstrijd voor de club. The Clarets degradeerden afgelopen seizoen naar de Championship en in die competitie had de dertigjarige spits geen trek. Een vertrek op huurbasis naar het Turkse Besiktas bood afgelopen zomer uitkomst. Afgelopen winter volgde een verrassende switch, toen Ten Hag een extra spits zocht na het vertrek van Cristiano Ronaldo en uitkwam bij de uit Borne afkomstige Weghorst.