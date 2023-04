Ederson maakt supporters van Arsenal belachelijk met handgebaren

Opvallende beelden van Ederson tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal (4-1). Terwijl zijn ploeggenoten het laatste doelpunt vierden, maakte de keeper van Manchester City provocerende handgebaren naar de meegereisde fans van Arsenal. Ederson beeldde uit dat de fans aan het huilen waren en stak zijn tong uit.

Het moment vond plaats na de 4-1 van Erling Haaland. Een lachende Ederson dreef de spot met de Arsenal-supporters; het is niet bekend of hij voorafgaand aan dat moment werd beschimpt door de fans van de bezoekers. Manchester City boekte een cruciale zege in de strijd om de landstitel. De achterstand op Arsenal is nog maar twee punten, terwijl the Citizens nog twee duels tegoed hebben. Ze hebben het dus volledig in eigen hand.