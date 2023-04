Eén club uit de Eredivisie zal hopen op een toptransfer voor Orkun Kökçü

Als Orkun Kökçü in de zomer een toptransfer maakt, krijgt FC Groningen een solidariteitsbijdrage. De aanvoerder van Feyenoord speelde van medio 2011 tot medio 2014 in de jeugdopleiding van Groningen: volgens het Dagblad van het Noorden wordt rekening gehouden met 'een fooi van een of twee ton'.

Kökçü is afkomstig uit Haarlem, maar ging op zijn tiende naar Groningen; dat was de eerste profclub waarvoor hij in de jeugdopleiding mocht spelen. Nadat zijn broer Ozan werd gescout door Groningen, 'pielde' Orkun vaak in zijn eentje met de bal op een bijveld op trainingscomplex Corpus den Hoorn.'

"Hij mocht zich in de zomer van 2011 bij de D’tjes melden, bij trainer Bote Talsma. Kökcü zal later meermaals zeggen dat hij bij Groningen het meest geleerd heeft van de jeugdtrainer uit Zuidhorn", reconstrueert het Dagblad van het Noorden.

Talsma weet nog dat hij het bijzonder vond dat Kökçü al tweebenig was toen hij zich aansloot bij de jeugdsopleiding. "Hij kon daardoor beide kanten opdraaien en had zowel met rechts als links een geweldige pass in de benen. Wat ook opviel: zijn ontzettende drang om te winnen. Als het in een partijspel om winst en verlies ging, kwamen er allerlei emoties bij kijken. Huilen, boosheid, enorme vreugde. Ja, Orkun was als jonge jongen al een echte winnaar."