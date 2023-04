Erik ten Hag zorgt voor hilariteit tijdens persconferentie: 'You're looking a cow in the ass'

Erik ten Hag heeft vrijdagmiddag op een persconferentie de lachers op zijn hand gekregen door een Nederlandse uitdrukking letterlijk naar het Engels te vertalen. De aanwezige journalisten konden hun oren even niet geloven.

Het persmoment was bedoeld om vooruit te blikken op het duel van Manchester United met Nottingham Forest dat komende zondag op het programma staat, maar de Nederlandse trainer kreeg vooral veel vragen over het gelijkspel tegen Sevilla (2-2) van donderdagavond.

Eén van de journalisten wilde weten waarom Ten Hag in de tweede helft zowel Antony als Bruno Fernandes naar de kant haalde. "Ik wilde niet het risico nemen dat ze van het veld zouden worden gestuurd", doelde de trainer op het feit dat beide spelers met geel op zak solliciteerden naar een tweede kaart.

Zonder Antony en Fernandes binnen de lijnen gaf Manchester United de 2-0 voorsprong nog weg. "Achteraf is het makkelijk praten. Waar ik vandaan kom, zeggen we: you’re looking a cow in the ass", lachte Ten Hag. "Yeah, a cow in the ass", benadrukte hij nogmaals. "Als ze rood hadden gekregen, zou mij zijn gevraagd waarom ik het risico had genomen."