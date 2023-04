Ervaringsdeskundige Dost wordt 'angstig' van huidige agressie in Nederland

Bas Dost is bezorgd over de huidige situatie in het Nederlandse voetballers, waarbij spelers steeds vaker het mikpunt van agressie zijn. In Portugal heeft de boomlange spits het ook al eens meegemaakt en kan er dus over meepraten.

In Nederland gaat het steeds vaker mis en woensdagavond was de druppel. Davy Klaassen kreeg een aansteker op zijn kop tijdens De Klassieker in de beker. Het hoofd van de middenvelder zat volledig onder het bloed en de wedstrijd werd gestaakt. Ook in Groningen ging het nog niet zo geleden fout, daar werd Jetro Willems geslagen door een eigen supporter.

Artikel gaat verder onder video

Dost ziet een slechte ontwikkeling in Nederland op het gebied van agressie bij supporters. “Ik vind het heel jammer, dat dit soort dingen gebeurt”, geeft de spits van FC Utrecht aan in een interview bij De Telegraaf. “Aan het einde heeft iedereen het daar nog maar over. Ik vind het ook een beetje een tendens. Je ziet het steeds vaker gebeuren. Jetro Willems die laatst een tik kreeg, nu weer met Klaassen. Ik vind dat wel een beetje angstig. Dat past niet bij de voetballerij.

De sfeer wordt steeds een stuk minder in Nederland, maar in Portugal maakte Dost al eerder wat mee. “Je komt in het stadion om een leuke pot voetbal te zien. Als je ploeg niet levert, dan mag je die best even de waarheid vertellen, maar verder dan dat moet het niet gaan. Ik dacht altijd dat het een ongeschreven regel was dat je van spelers afbleef, maar ik heb zelf helaas het tegendeel ervaren bij Sporting.” Bij de Portugese club werd de oud-international van Oranje mishandeld door boze hooligans op het trainingscomplex.