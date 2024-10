Dramatisch nieuws voor Feyenoord: sterspeler niet fit in aanloop naar FC Utrecht-uit

is een groot vraagteken voor het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord, zo maakt Mikos Gouka zaterdagochtend bekend. De Japanner, die afgelopen weken in goede vorm verkeert, is niet fit.

Gouka weet zelfs te melden dat het ‘hoogst onzeker’ is of de spits zondag aan de aftrap verschijnt in Stadion Galgenwaard. ‘Het heeft er alle schijn van’ dat Ueda afwezig is tijdens de topper in de Eredivisie.

Dat zou betekenen dat Julian Carranza voor het eerst in de basisopstelling start bij Feyenoord. De Argentijn moest het tot dusverre alleen maar doen met invalbeurten, na zijn zomerse komst van Philadelphia Union. Vorig weekend scoorde Carranza zijn eerste goal, toen hij voor de 1-5 tekende tegen Go Ahead Eagles.

Omdat ook Santiago Giménez nog altijd niet van de partij is kampt Feyenoord dus met problemen in de voorhoede. Brian Priske gaat daardoor vermoedelijk jeugdspeler Aymen Sliti meenemen naar de Domstad. De achttienjarige aanvaller moet volgens Gouka de aantallen in de aanvalslinie weer op orde brengen.

Zorgen om inzetbaarheid Ayase Ueda morgen in Galgenwaard tegen FC Utrecht. Japanse spits van #Feyenoord is 24 uur voor aftrap niet fit, het is hoogst onzeker of hij duel kan halen. Eerste basisplaats lonkt voor Argentijn Julian Carranza. #utrfey #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) October 26, 2024 Jeugdspeler Aymen Sliti (18) wordt achter de hand gehouden voor wedstrijd in Utrecht. Linkerspits zou aanvalslinie qua aantallen weer op orde moeten brengen als er streep door inzetbaarheid Ueda gaat en daar heeft het alle schijn van. #utrfey #Feyenoord — Mikos Gouka (@MikosGouka) October 26, 2024

