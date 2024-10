Feyenoord krijgt tegenvaller te verwerken en kent nieuwe blessure

Feyenoord zal het even moeten stellen zonder . De rechtsback zal tegen FC Utrecht geen speelminuten maken, bevestigde Brian Priske.

Lotomba stond afgelopen woensdag in de basis tegen Benfica (1-3). Na 75 minuten moest hij zich echter laten vervangen, vanwege een blessure. Het is nog niet duidelijk hoe lang de Zwitser uit de roulatie is, maar zondag komt voor hem te vroeg.

Tegen de camera's van Feyenoord ONE zei Priske: "Hij heeft een kleine blessure opgelopen. We wachten nog op de resultaten van de scans, maar tegen FC Utrecht zal hij niet inzetbaar zijn."

Bart Nieuwkoop, een concurrent voor de rechtsbackpositie, nadert wel zijn rentree. Hij staat momenteel weer op het trainingsveld, net als Chris Kévin Nadje. Toch houdt Priske een slag om de pols. "Of ze er zondag bij zijn, vind ik lastig te zeggen. Het is afwachten of ze het halen." Als de rechtsbacks het niet halen, zal het interessant zijn om te zien hoe de Deense coach die puzzel oplost.

